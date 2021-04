Siracusa, i giovani del Leo Club cuochi per un giorno per i poveri del Pantheon

Sono più di 60 le persone in grandi difficoltà che ieri hanno gustato il pranzo preparato per loro da tre giovani del Leo Club Siracusa (Federico Fortuna, Giuseppe Aloi e Stefano Carbone), sotto la guida dello chef Lele Rizzo, aiutato dal giovane aiuto-cuoco Antonio Bottaro. Il pranzo di solidarietà si è svolto nella mensa del Pantheon dove ogni domenica volontari provvedono a cucinare e servire un pasto caldo caldo ai bisognosi. "Sono molto contento per l'attività che stiamo facendo - ha detto Federico Fortuna - attività che ci aiuta a crescere e a sensibilizzare i cittadini e gli amministratori sulle importanti problematiche sociali che esistono. Oggi più che mai occorre intensificare le attività di solidarietà, in quanto la pandemia ha incrementato il numero delle persone che hanno bisogno di essere sostenute". Il parroco della chiesa di S. Tommaso al Pantheon, padre Massimo Di Natale ha auspicato che tale attività possa diventare permanente e possa essere d'esempio per i giovani e per i cittadini a favore di quanti si trovano in difficoltà.