Siracusa, crack, cocaina e marijuana tra le "case parcheggio": arrestato un giovane

Un controllo su strada è servito a scoprire l'attività di un giovane pusher. La vicenda è legata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nei principali luoghi di aggregazione giovanile del comune capoluogo da parte della Guardia di finanza. Durante tale servizio, i finanzieri hanno sorpreso un giovane di 22 anni, nella zona nota come “case parcheggio”, con 47 dosi di marijuana. In sua compagnia un 25enne, trovato con una dose della stessa sostanza. Ma l'atteggiamento del 22enne ha indotto i militari a estendere la perquiszione alla sua abitazione. Lì, con l'aiuto del cane antidroga Hold, sono state trovate e sequestrate diverse dosi di cocaina e marijuana per un peso complessivo di 37 grammi, nonché oltre 200 euro in contanti, posti a sequestro poiché ritenuti provento dello spaccio. Il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il 25enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Alcuni giorni prima, con una ricognizione nella medesima zona, erano state trovate 6 dosi di crack nascoste in un’intercapedine del muro perimetrale di una palazzina. Le Fiamme Gialle stanno vagliando ogni indizio reperito nella zona. A Rosolini, nel corso dell’ultimo fine settimana, i finanzieri della Tenenza di Noto hanno sorpreso un ventunenne in possesso di cocaina. La sostanza è stata sequestrata e il giovane segnalato alla Prefettura.