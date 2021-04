Siracusa, il Pd in mezzo al guado: Salvo Baio "Prevalga il senso di responsabilità"

La situazione attuale del Partito Democratico a Siracsua al centro di una nota di Salvo Baio che riceviamo e pubblichiamo:

"Non conosco i motivi che hanno determinato il rinvio dell'incontro, previsto per venerdì scorso, tra il sindaco Italia e la delegazione del Pd, ma mi auguro che presto ci sia un confronto fruttuoso, tenuto conto dell'importanza che riveste il rapporto tra il Pd e l'amministrazione comunale.

Gli altri temi su cui va caratterizzata la politica del Pd riguardano, a mio avviso, la costruzione di un centrosinistra largo e coeso e il rilancio dell'attività politica dei circoli.

C'è infine da sciogliere il nodo del rapporto tra la maggioranza e la minoranza del Pd. Ho detto in passato, e lo ripeto qui, che considero un errore la scelta dell'Aventino da parte della minoranza, anziché un confronto anche aspro ma a viso aperto sulla gestione del partito.

Ma detto questo, credo sia giunto il momento di far prevalere la ragionevolezza e il senso di responsabilità, aprendo un canale di comunicazione senza pregiudiziali nel rispetto delle regole democratiche e dei princìpi che regolano la vita della comunità della quale facciamo parte con parità di diritti e di doveri".