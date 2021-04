Europa Verde Siracusa chiede un cambio di passo sulla gestione dei rifiuti

Europa Verde Siracusa contraria all’incenerimento e al trasporto fuori regione dei rifiuti.

"Nonostante il significativo incremento della percentuale della raccolta differenziata osservato negli ultimi anni (nel 2017 era 7,8%, nel 2018 17.94%, nel 2019 27.57% e nel 2020 41.20%) - fanno notare i portavoce Salvo La Delfa e Giusy Nané - la percentuale di raccolta della frazione umida a Siracusa ha avuto un tasso di crescita relativamente basso (dallo 0% del 2017, al 4,9% del 2018 al 6,1% nel 2019 all’11,20% nel 2020) e la quantità di rifiuti prodotta da ciascun abitante per anno ha subito solo una leggera flessione.

Da qui una serie di proposte di Europa Verde Siracusa per aumentare la percentuale di frazione umida atraverso il compostaggio di comunità e piccoli impianti comunali, per diminuire la quantità di rifiuti prodotti, attivando una campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo le associazioni, dando impulso al comitato per la raccolta differenziata, revisionando la Carta dei Servizi prevista dal Capitolato di Appalto. E infine attivando un servizio di volontariato ambientale con la collaborazione degli studenti, delle scuole, della polizia ambientale, degli ispettori ambientali volontari.