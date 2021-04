Al litorale di Noto la Bandiera Verde 2021: riconoscimento assegnato per il quinto anno consecutivo

Per il quinto anno consecutivo sul litorale di Noto sventolerà la Bandiera Verde, il vessillo per le spiagge ritenute adatte ai bambini.

Il prestigioso riconoscimento viene assegnato da oltre 2.000 pediatri italiani, coordinati dal prof. Italo Farnetani, ordinario di Pediatria alla Libera Università Ludes di Malta.

La Bandiera Verde viene assegnata alle spiagge con accesso facile, acqua limpida e bassa vicino alla riva, scialuppe di salvataggio e che offrono spazi per l’allattamento o il cambio dei pannolini. Tra queste rientra quella di Vendicari, riconosciuta “spiaggia amica dei bambini”.

La cerimonia di consegna è in programma il 27 giugno ad Alba Adriatica, in provincia di Viterbo nelle Marche.

“Manteniamo il prestigioso riconoscimento - commenta il sindaco Bonfanti - nonostante i sempre più rigorosi criteri di selezione e verifica annuale. Non possiamo che esserne contenti e mantenere alta la nostra attenzione, in vista di una nuova stagione balneare per cui ci faremo, come sempre, trovare pronti con i tanti servizi da offrire a chi sceglierà le nostre spiagge”.