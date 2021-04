Melilli, servizio Asacom: il sindaco replica "Attacco strumentale da consiglieri distratti"

Risposta immediata da parte del sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, alle dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali di opposizione in merito al servizio Asacom che, come ricorda il primo cittadino, sarà sospeso solo per un giorno per riprendere martedì 20 aprile.

“Vorrei ricordare ai consiglieri comunali più distratti che utilizzare il Mepa, mercato elettronico della pubblica amministrazione, sorteggiare i soggetti e affidare i servizi in rotazione sono tutti passaggi richiesti dalla legge. Questa Amministrazione - insiste Carta - non andrà mai contro le regole e in difformità con quanto previsto dal Codice degli Appalti, come stabilito con preciso indirizzo politico dal Consiglio Comunale di Melilli. Inoltre, vorrei far notare che questo procedimento nulla ha a che fare con l’accreditamento distrettuale in quanto i fondi economici sono solo comunali. L’attacco nei miei confronti - prosegue - suona dunque strumentale e completamente sconnesso dalla realtà dei fatti. Iniziative di questo tipo oltre a disinformare e allarmare i cittadini, non trovano riscontro nemmeno in tutto il gruppo di opposizione, dato che non capiamo perché il consigliere Miceli non ha firmato il comunicato d’accusa e addirittura il Consigliere Pierfrancesco Scollo ha voluto precisare di essere stato inserito tra i firmatari senza essere stato avvertito”.

Il primo cittadino conclude rinnovando la propria fiducia negli uffici comunali, e ringraziando la dottoressa Laganà e l’assessore alle politiche sociali, Arcangela Albanese 2per aver ridato dignità e legalità ad un servizio affidato in proroga per troppi anni”.