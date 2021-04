Imprenditore romano vola a Palermo per vaccinarsi

Ha preso un volo per venire a Palermo e vaccinarsi nel più breve tempo possibile. È la scelta di Giuseppe Rocchia, imprenditore, 66 anni da compiere a maggio. È residente a Baschi, in provincia di Terni, e domiciliato a Roma, ma ha voluto cogliere in Sicilia l’opportunità dell’open weekend del siero anti-Covid di AstraZeneca per immunizzarsi subito. Stamattina alle 10,30 è venuto a vaccinarsi senza prenotazione alla Fiera del Mediterraneo: atterraggio all’aeroporto Falcone e Borsellino, tampone rapido in dieci minuti alla struttura Covid-test area dello scalo aeroportuale e destinazione vaccino.

“Mi è sembrata un’ottima occasione l’iniziativa lanciata dall’assessorato alla Salute della Regione Siciliana - spiega Rocchia -. L’open weekend AstraZeneca mi ha permesso di vaccinarmi in tempi rapidi e definiti, in questa regione bellissima e ospitale. Quando ho visto che c’era questa possibilità, ho preso un volo e mi sono precipitato. Il vaccino non è solo una questione personale ma un atto di responsabilità e rispetto verso gli altri”.