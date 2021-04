Melilli, stop al servizio integrazione alunni disabili: le opposizioni puntano l'indice contro il sindaco

"Quanto accaduto a Melilli, con l'annuncio dello stop al servizio di integrazione scolastica degli alunni disabili è frutto di una grave superficialità del primo cittadino".

A sostenerlo sono la deputata regionale di Forza Italia, nonché consigliere comunale a Melilli, Daniela Ternullo, Salvo Cannata del gruppo misto, oltre a Pippo Sorbello, Concetta Quadarella e Pierfrancesco Scollo, consiglieri comunali della lista civica Ritorniamo al futuro.

"Con un accordo ancora in essere con la Cooperativa erogatrice del servizio fino al 16 aprile, piuttosto che chiedere una proroga nelle more di perfezionare una procedura per un nuovo affidamento dell'incarico - spiegano - il sindaco ha preferito ricorrere al Mepa, il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per affidare temporaneamente l'incarico a una Cooperativa, tramite sorteggio. Ma le procedure per l'assistenza scolastica seguono un regolamento distrettuale che utilizza ad oggi come criterio l’accreditamento e chi subentra - concludono - ha bisogno di tempo per regolamentare le procedure e i propri dipendenti per lo svolgimento di tali mansioni".