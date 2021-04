Siracusa, Cna Ristorazione: "Criticità nelle dichiarazioni sulle riaperture"

Le dichiarazioni del Governo sulle riaperture presentano non poche criticità. A pensarla così è il gruppo di Cna Ristorazione: "Irragionevole - dichiara il delgato del settore, Vincenzo Quattropani - lo stop ai posti all'interno dei locali e la poca chiarezza sul destino del comparto eventi, catering, matrimoni e banqueting in genere.

Stiamo scommettendo tutto su questa stagione - aggiungei - noi come tutti i colleghi. In Sicilia insistono centinaia di imprese del settore con fatturati pre-covid oltre i 200milioni di euro, fatturato che ha visto un calo dell'85% con estremo disagio anche per le maestranze, specie quelle stagionali che non hanno percepito alcun bonus.

Non potremo sopportare un 2021 senza una strada tracciata e siamo stati noi per primi ad avanzare un impegno con protocolli dedicati – conclude Quattropani – adesso occorre condividere al più presto una programmazione. Gli operatori sono pronti a farsi carico di tutti i controlli e monitoraggi del caso ma occorre poter rispondere ai clienti, dare previsioni e non vivere ancora oggi nella più completa incertezza".