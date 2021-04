Controlli anticovid, a Lentini e Pachino 8 sanzionati

Controlli anticovid ieri in tutta la provincia con particolare attenzione a Siracusa (dove sono state identificate 130 persone, e controllati 62 veicoli, 8 esercizi commerciali e 12 luoghi di assembramento) e Lentini ( dove sono state identificate 40 persone e controllati 16 veicoli e 13 esercizi commerciali).

A Lentini sono state sanzionate 5 persone per non aver rispettato le le regole in materia di contenimento sanitario e a Pachino gli agenti hanno sanzionato due persone che stavano consumando delle bibite all’interno di un bar e il proprietario dell’attività commerciale.