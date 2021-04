Priolo, in casa marijuana e cocaina: arrestato 24enne

E' accusato di spaccio un 24enne di Priolo con precedenti specifici.

A seguito di una perquisizione domiciliare i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di droga. Sul tavolo della cucina i militari dell'Arma hanno rinvenuto 16 grammi di marijuana, pronti per essere confezionati, oltre a 2 dosi già confezionate di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Da qui l'arresto del giovane.