Ferla e Buccheri in zona rossa dal 19 al 30 aprile: contagi oltre la soglia critica

Dal 19 aprile al 30 aprile compreso, i Comuni di Ferla e Buccheri saranno in zona rossa.

Il provvedimento è stato disposto dalla Regione Siciliana attraverso apposita ordinanza del Presidente, Nello Musumeci.

Sale così a 6 il numero dei Comuni in zona rossa in provincia di Siracusa: a Rosolini, Solarino, Lentini e Carlentini, si sono aggiunti ora i Comi montani Ferla e Buccheri.

Per quanto riguarda Ferla i dati aggiornati a ieri ripotano 32 positivi e 52 guariti mentre a Buccheri nella settimana dal 10 al 16 aprile l’incidenza di soggetti positivi è stata oltre 530 con la diffusione del virus anche tra studenti e giovanissimi alunni.