Siracusa, nuovi posti di terapia intensiva all'Umberto I

Un nuovo padiglione sarà realizzato all'ospedale Umberto I di Siracusa per il Pronto soccorso per le malattie infettive e un reparto con 18 posti di terapia intensiva.

La Regione, ha pubblicato i decreti per danno l'ok ai lavori. A occuparsi dell'iter l'ingegnere Tuccio D’Urso, soggetto attuatore del presidente della Regione per l'emergenza Covid nell'Isola.

Nuovi posti di terapia intensiva saranno realizzati anche negli ospedali di Acireale, Messina