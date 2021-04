Consegnate 5 ambulanze medicalizzate alle postazioni di Siracusa 1, Ortigia, Palazzolo, Rosolini e Sortino

“Da oggi cinque nuove ambulanze medicalizzate, in sostituzione delle vecchie, nelle postazioni del 118 di Siracusa 1, Ortigia, Palazzolo Acreide, Rosolini e Sortino”.

Lo annuncia Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che sottolinea come “il rinnovamento del parco mezzi del 118 non si fermi con le consegne di oggi. Man mano che nuove ambulanze arriveranno alla Regione siciliana, saranno infatti dislocate nelle diverse postazioni in sostituzione di quelle più vetuste, sulla scorta del chilometraggio raggiunto e delle criticità presentate. La consegna di oggi consentirà, frattempo, anche il cambio e l’attivazione dei mezzi nelle postazioni di Cassibile-Fontane Bianche, Francofonte e delle zone montane”.