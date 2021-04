Potenziamento trasporto scolastico, oltre 121mila euro per 14 Comuni della provincia di Siracusa

Pubblicato il decreto con l'elenco dei Comuni che beneficeranno dei 20 milioni di euro per potenziare il trasporto scolastico. Per la provincia di Siracusa, riconosciuti oltre 121mila euro per i 14 Comuni che hanno fatto richiesta. Si va dai 30mila di Melilli ai 26mila di Priolo, ai 12mila per Sortino e Ferla.

“Con quest’ultimo decreto - spiega il vicepresidente della Commissione Trasporti, Paolo Ficara (M5s) - diamo corso al provvedimento pubblicato lo scorso dicembre con il quale sono stati stabiliti i criteri per la richiesta di ristori entro il 2 febbraio. Le risorse saranno ripartite su tutto il territorio nazionale, in base alle graduatorie, e saranno i Comuni a redistribuirle direttamente alle imprese che erogano servizi di trasporto scolastico. Le somme sono state stanziate per parziale ristoro alle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza epidemiologica nell’anno scolastico 2019-2020”.