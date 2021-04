Ferla verso la zona rossa: richiesta del sindaco al presidente Musumeci

Ferla si avvia a diventare zona rossa. A darne comunicazione è il sindaco, Michelangelo Giansiracusa che nei giorni scorsi aveva tentato il tutto per tutto con una serie di misure restrittive e raccomanadazioni sul rispetto delle misure di contenimento del contagio.

Queste le sue parole: "A seguito del numero di contagi riscontrati nelle ultime ore e di una comunicazione appena ricevuta da Asp, in qualità di sindaco e di responsabile sanitario della salute dei miei concittadini, sto per inviare una missiva al presidente Musumeci al fine di valutare la quasi certa istituzione della zona rossa nel nostro comune.

La tutela della salute di ciascuno di noi è la nostra priorità, purtroppo i recenti dati ci obbligano a muoverci drasticamente adesso per prevenire ulteriori occasioni di contagio nella nostra comunità".

Nella comunicazione dei dati di ieri era stata comunicata dall'Asp la positività di altri 8 cittadini con 30 contagiati in totale e 51 guariti.

In provincia di Siracusa, attualemente, si trovano in zona rossa Rosolini, Solarino, Lentini e Carlentini.