Melilli, si insedia la Consulta per la disabilità

Si è insediata ieri, a Melilli, alla presenza del sindaco Giuseppe Carta dell’assessore alle politiche sociali, Arcangela Albanese, la Consulta della Disabilità presieduta da Francesco Nicosia e composta dal Presidente della Misericordia, Antonino Pane, dall’avvocato Roberta Di Stefano e dal neo Garante della disabilità, la psicologa Veronica Castro.

Tra gli obiettivi della Consulta quelli di sviluppare la cultura dell'inclusione, costruire politiche per l'accessibilità a beni e ai servizi, rimuovere qualsiasi barriera, architettonica o culturale, costruire ogni possibile forma di integrazione sociale dei soggetti diversamente abili.

Al più presto sarà attivato il servizio di ascolto e saranno organizzati incontri con tutte le associazioni del settore.

“Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Carta - perché per la prima volta nella storia, il Comune di Melilli si dota di una Consulta e di un Garante della disabilità. Un organismo fondamentale di confronto, valutazione e promozione delle azioni e delle politiche in tema di disabilità che favorisce lo scambio tra l'amministrazione comunale e il tessuto associativo della nostra città”.