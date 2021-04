Augusta, tentata estorsione e percosse: avviso conclusione indagini per 3 giovani

Notificati tre avvisi di conclusione delle indagini preliminari per altrettanti giovani di 27, 22 e 21 anni, tutti residenti ad Augusta, per i reati di tentata estorsione e percosse.

I tre denunciati, a febbraio scorso, con calci, spinte e pugni, un uomo di 37 anni, per un presunto debito di pochi non saldato con uno di loro. Gli investigatori gli episodi di violenza registrati nell'ultimo periodo ad Augusta, sono il frutto di condotte estemporanee, non legate da un omogeneo quadro criminoso, e che ogni evento è stato originato da motivi diversi.