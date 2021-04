Lentini, botte e minacce alla giovane convivente: arrestato 21enne

Dovrà corrispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della convivente, reati per i quali ieri sera a Lentini un 21enne bulgaro è stato arrestato dalla Polizia. La vvitima è una ragazza di 17 anni, per la quale è stato attivato il "codice rosso".

A seguito della segnalazione di una lite in famiglia al numero unico di emergenza, i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione: hanno trovato l’uomo, che ancora inveiva contro la gioevane e la nonna, in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool e la donna con lividi sul volto e sul collo.

Veniva, inoltre accertato che il 21enne non era nuovo a simili violenze nei confronti della compagna. Da qui l'arresto e il suo trasferimento in carcere, mentre per la ragzza è stato chiesto l'intervento del 118.