Siracusa, cliente consuma al tavolo la cena: pizzeria chiusa per 3 giorni

Un pub-pizzeria di Siracusa chiuso per 3 giorni per violazione delle norme anticovid.

ieri sera agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno effettuato un controllo in un locale nei pressi della stazione ferroviaria: fuori dal locale, apparentemente chiuso, alcune persone stavano aspettando di ricevere delle pizze.

Dopo aver bussato, gli operatori all'interno locale hanno trovato un cliente che cenava seduto al tavolo. Altre persone, invece, aspettavano di ritirare le loro pizze da asporto.

Oltre alla chiusura temporanea dell'esercizio commerciale, l’avventore ed il titolare del locale sono stati sanzionati per un totale di 6000 euro.