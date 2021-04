I Carabinieri in aiuto degli anziani per la prenotazione del vaccino anticovid

I Carabinieri in aiuto dei più anziani e di coloro che non hanno dimestichezza con il web per la prenotazione deil vaccino anticovid.

In questi giorni, in provincia di Siracusa, la Compagnia di Noto ha avviato per prima le attività, contattano i sindaci della zona montana (Palazzolo Acreide, Buscemi, Buccheri e Cassaro) dove risiedono numerosi anziani per metterli al corrente dell’iniziativa.

Tutti i primi cittadini hanno accolto con favore l’idea che consentirà anche ai soggetti impossibilitati a muoversi di richiedere l’intervento dei Carabinieri a domicilio per la prenotazione del vaccino.