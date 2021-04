Carlentini, furto di materiale ferroso in un cantiere: arrestati 4 catanesi

Divieto di dimora in provincia di Siracusa per 4 catanesi sorpresi nel cantiere di realizzazione di un albergo in contrada San Leonardo Sottano a Carlentini, mentre smontavano un ponteggio per lavori edili, caricandone le parti in un furgone.

Il provvedimento riguarda Cataldo ed Emanuele Battiato di 36 anni, Camillo Scuderi di 33 anni e Giuseppe Nobile di 34 anni.

I quattro si erano attrezzati con diversi attrezzi e con un furgone dotato di un braccio meccanico per sollevare il materiale smontato. Per loro l'arresto ieri mattina e il rito direttissimo, al termine del quale è stata applicata per tutti la misura cautelare del divieto di dimora. Avviata la procedura per il foglio di via obbligatorio ed elevate sanzioni per le violazioni alle normative Covid-19.