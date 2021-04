L'Ortigia si rituffa in Champions League: lunedì e martedì in vasca contro Marsiglia e Jug

Da lunedì l'Ortigia sarà nuovamente impegnata in Len Champions League, con il terzo e ultimo concentramento, che si disputerà ancora una volta a Roma, nella piscina del Polo natatorio Frecciarossa del Centro federale di Ostia. Gli uomini di Piccardo sono attesi dalle ultime gare del girone A, che definiranno il quadro delle qualificate alla Final Eight di giugno (a Belgrado).

L'Ortigia al momento è ferma in coda al gruppo, a quota 3 punti, due in meno dello Spandau e quattro in meno del Marsiglia, che occupa il quarto posto, l'ultimo disponibile per staccare il pass qualificazione. Ma lo Spandau a Ostia non si presenterà, a causa del Covid che ha colpito diversi membri della squadra berlinese. Ortigia, Recco e Marsiglia, che dovevano affrontare i tedeschi, vinceranno pertanto la partita a tavolino e guadagneranno tre punti. I biancoverdi si giocheranno dunque le proprie chance di qualificazione lunedì (20.15) proprio con il Marsiglia, contro cui, nel primo concentramento, è arrivata la prima, storica vittoria in Champions, e martedì (15.15) contro lo Jug. Tutto è ancora aperto per la qualificazione.

Il capitano dell'Ortigia, Massimo Giacoppo analizza il momento non molto positivo della squadra: "Noi sicuramente non viviamo il nostro miglior momento, principalmente dal punto di vista dei risultati, perché penso che a livello di squadra manteniamo comunque la forza del gruppo e il nostro grado di preparazione sia fisica che mentale. Dobbiamo sbloccarci dal punto di vista del risultato e acquisire sicurezza.

Con il Marsiglia sarà una partita molto diversa da quella di andata, però conosciamo i loro punti di forza, i loro riferimenti come Prlainovic, come il centroboa o il portiere. Insomma, è una formazione molto completa. Poi abbiamo la gara con lo Jug, che è una squadra diversa, ma sappiamo come prepararla dal punto di vista tattico".

Il numero uno biancoverde, Stefano Tempesti, sprona i suoi a superare il momento di difficoltà e a giocarsi le possibilità di qualificazione: "Il momento non è facile, però noi affronteremo questo impegno a testa alta. Tutto è ancora possibile e tutto può cambiare in un attimo.

Il Marsiglia - conclude Tempesti - sarà sicuramente molto diverso da quello che abbiamo trovato all'andata, sarà una squadra più in condizione. Allo stesso modo, però, abbiamo trovato uno Jug e uno Spandau che viaggiavano a mille all'ora e che, come noi e come molte altre squadre, adesso stanno vivendo un momento di difficoltà".