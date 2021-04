Alluvioni, 40 cantieri per ripulire torrenti e fiumi in tutta la Sicilia: 4 nel Siracusano

Quattro cantieri in provincia di Siracusa per mettere in sicurezza corsi d'acqua: riguarderanno cava Bugghiula - Sanghitello e vallone Giastritto ad Avola, torrente Monachella e torrente Castelluccio a Priolo.

In tutta la Sicilia sono 42 gli interventi per ripulire fiumi e torrenti che in questi giorni il dipartimento regionale Tecnico, tramite gli uffici del Genio civile, ha già avviato e avvierà nell'ambito del Piano di manutenzione straordinaria del bacino idrografico dell'isola.

I lavori, in fase di affidamento e di avvio in questo periodo, per un importo complessivo di oltre 11 milioni di euro, sono finanziati con risorse della Protezione civile regionale.

La messa in sicurezza delle principali aste fluviali dell'intero Bacino idrografico dell'Isola, dall'Anapo al Simeto, passando per il Belice, il Gornalunga, il Verdura fino a decine di altri corsi d'acqua minori, è stata proposta dall'Autorità di bacino, diretta da Franco Greco, e affidata agli uffici tecnici regionali. Una ulteriore fase del Piano di manutenzione fluviale sarà realizzata nelle prossime settimane in sinergia con l'Ufficio del commissario di governo contro il Dissesto idrogeologico, guidato dal presidente Musumeci.