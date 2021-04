Dal 26 aprile tornano le zone gialle: ristoranti all'aperto anche di sera

Dal 26 di aprile tornerà la zona gialla. Lo hanno comunicato in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi con il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferendo del criterio della gradualità nelle riaperture.

Il 26 riaprono i ristoranti a pranzo e cena con precedenza per le attività all'aperto. Questo a patto che nelle attività riaperte siano scrupolosamente osservate le regole che prevedono l'utilizzo delle mascherine e i distanziamenti.

Riaprono le scuole in presenza al 100% nelle zone gialla e arancione mentre in zona rossa vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza.

Dalla stessa data via libera anche all'apertura di teatri e cinema all'aperto, ma al chiuso ci saranno limitazioni.

Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi.

Dal 15 maggio possibile l'apertura delle piscine e dall'1 giugno le attività collegate alle palestre. Dal primo luglio, invece, potranno riprendere fiere e convegni.

Resta ancora il coprifuoco alle 22.