Siracusa, incidente auto-moto alla Pizzuta: feriti due ragazzini

Scontro tra un'auto e uno scooter nel primo pomeriggio di oggi alla Pizzuta, all'incrocio tra via Pippo Fava e via Salvatore Raiti.

I due ragazzini a bordo dello scooter sono rimasti feriti. E' stato chiamato il 118 che li ha condotti in ospedale.

Sul posto, per i rilevi del caso, la Polizia municipale.