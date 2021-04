Eurialo Siracusa al debutto nei campionati under 19 e under 17

Scattano la prossima settimana i campionati giovanili di pallavolo femminile.

La Asd Eurialo Siracusa parteciperà al torneo under 19 e a quello under 17. Per quanto riguarda il primo, il comitato Monti Iblei ha deciso di allestire un girone unico a sei squadre, mentre per il secondo ci saranno due raggruppamenti (uno da 4 e l’altro da tre formazioni). Nel campionato under 19 avvio tutt’altro che comodo per le verdeblù, con tre trasferte consecutive. Si comincia giovedì 22 aprile con l’impegno esterno contro la Pvt Modica. A seguire, lunedì 26 aprile, il match di Comiso e il 5 maggio quello di Sortino. Debutto casalingo l’11 maggio alle 19,30 al PalaLobello contro il Giarratana, mentre alla quinta (sfida che arriverà al giro di boa) sarà stracittadina contro l’Aurora alla palestra dell’istituto “Costanzo” il 19 maggio. Le sei squadre che compongono il girone, si affronteranno in gare di andata e ritorno, con l’ultimo match della stagione regolare in programma il 23 giugno, il 21 per la squadra verdeblù contro l’Aurora. Le aretusee avranno dunque ancora qualche giorno di tempo per preparare la gara iniziale contro un avversario di tutto rispetto.

Girone a tre invece nel torneo under 17 e subito derby casalingo per l’Eurialo con la Pallavolo Augusta, martedì 20 aprile alle 19,30 al PalaLobello. Dopo il turno di riposo, l’Eurialo concluderà l’andata, affrontando l’Aurora alla palestra “Costanzo”. Ultima gara della regular-season il 13 maggio. Poi ci sarà una seconda fase con altre tre partite, per dare la possibilità a tutte le squadre di disputare in totale dieci gare. La formula verrà emanata nei prossimi giorni.

Tutte le partite si svolgeranno a porte chiuse per il rispetto delle normative anticovid.