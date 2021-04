Noto, acquista una console online che non arriva: denunciata 31enne pugliese

Una trentunenne di Grottaglie, in provincia di Taranto, denunciata per truffa.

La vittima, un giovane residente a Noto, aveva acquistato on line una console per 450 euro.

Dopo il pagamento, il giovane ha ricevuto dal venditore risposte evasive circa i tempi di consegna della console. Gli accertamenti effettuati dal Commissariato hanno consentito di risalire e denunciare la persona che aveva incassato la somma.