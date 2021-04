Lentini, furto di scarpe, droni e rasoi : denunciati 2 giovani catanesi

Rubano in un centro commerciale di Ragusa, ma vengono intercettati dalla Polizia nei pressi del primo svincolo per Lentini.

Si tratta di due catanesi di 21 e 17 anni, bloccati dopo un breve inseguimento: gli agenti del Commissariato di Lentini avevano ricevuto la segnalazione dai colleghi di Ragusa che gli autori del furto si erano dati alla fuga, imboccando la statale 194 in direzione di Catania.

Nella loro auto i poliziotti hanno rinvenuto 7 paia di scarpe del valore di circa 300 euro, due droni del valore di circa 1000 euro e tre rasoi del valore di circa 300 euro. Per i due è scattata la denuncia per furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.