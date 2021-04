Siracusa, carenze di organico al Comune: Cafeo (Iv) "Intervenire sui contratti"

“In attesa dello sblocco dei nuovi concorsi che dovrebbero contribuire a colmare almeno in parte le lacune del personale, frutto anche dei raggiunti limiti di età e quindi di pensionamento, sarebbe importante intervenire concretamente sui contratti ad oggi in essere, estendendo ad esempio l’orario degli impiegati di categoria B”. Questa la proposta del deputato regionale di Iv, Giovanni Cafeo dopo il sit in di ieri dei dipendenti sotto il Vermexio.

“La carenza di organico di cui soffrono molti enti locali è stata e continua ad essere la causa di numerosi ritardi e disservizi – spiega l’On. Cafeo – per i quali l’attuale personale, nonostante lo spirito di sacrificio messo in campo, non riesce a porre rimedio anche a causa di un evidente sottodimensionamento del monte ore complessivo".