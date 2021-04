Ristoranti, cinema e palestre: ecco le linee guida delle Regioni

Ristoranti aperti anche a cena, al cinema con il tampone, ritorno dei buffet e della briscola nei bar. Sono alcune delle linee guida per le riaperture proposte dalle Regioni per imboccare la strada del ritorno alla normalità dopo le restrizioni della pandemia Covid.

Due metri di distanza all'interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti, dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14. La distanza interpersonale si riduce ad un metro all'aperto.

Le Regioni propongono le regole per far ripartire il Paese, anche nelle zone rosse. E ora le linee guida per la riapertura delle attività, lanciate dai governatori, andranno al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico e infine dell'Esecutivo.