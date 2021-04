Siracusa, ristrutturazione caseggiati ex batteria militare alla Pillirina: Natura Sicula: "Vigileremo sulla tutela"

Parere favorevole della ex soprintendente di Siracusa, Donatella Aprile, al progetto di ristrutturazione dei caseggiati della ex batteria militare “Emmanuele Russo” di Punta della Mola, alla Pillirina presentato da Elemata, la società che in quello stesso posto voleva realizzare un resort.

Fabio Morreale, presidente di Natura Sicula, non ci sta e parla di tutela a corrente alternata visto che per lo stesso progetto, qualche anno prima, la soprintendente Beatrice Basile si era rifiutata di firmare.

"Per il Piano Paesaggistico - spiega Morreale - l’area interessata ha il massimo livello di tutela, quindi la ristrutturazione è consentita esclusivamente per motivi conservativi, senza praticare movimenti di terra, aumenti di volume e cambio di destinazione d’uso ma è illogico ipotizzare che il parere sia stato richiesto solo per musealizzare la batteria militare. Il parere peraltro - fa notare - è stato rilasciato dallo stesso ente che ha redatto e dovrebbe tutelare il Piano Paesaggistico.

Vigileremo senza sosta - conclude il presidente di Natura Sicula - pretendendo l’applicazione di ogni norma a tutela della storia, del paesaggio, della bellezza e della istituenda riserva naturale. Il Plemmirio è un dono della natura che appartiene a tutti".