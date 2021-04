Priolo, vertenza Bng: tornano i blocchi alle portinerie Versalis

Torna a salire la tensione in zona industriale: questa mattina i lavoratori della Bng, azienda che si occupa della manutenzione edile nell'impianto di Eni Versalis, sono tornati a bloccare le portinerie. La vertenza che li coinvolge attrversa una lunga, preoccupante fase di stallo con altri lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, oltre a quelli già in disoccupazione.

Dopo il volantinaggio, la scorsa settimana, in viale Scala Greca, e il presidio di ieri sotto la prefettura dopo che era saltato il tavolo con i vertici provinciali di Eni, non sembra esserci nessuno spiraglio positivo nella risoluzione della vertenza. Così stamattina sono tornati i blocchi alle portinerie.