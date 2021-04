Vaccinazioni, al via l'open weekend senza prenotazioni anche nel Siracusano. Ecco dove si può andare

Al via oggi, anche nel Siracusano, gli open days promossi dall’assessorato regionale della Salute su input del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca e smaltire le 100 mila dosi del vaccino bloccate in Sicilia per assenza di prenotazioni.

Oggi, sabato e domenica tutti i cittadini a partire da sessant’anni di età nel target Astrazeneca potranno vaccinarsi senza prenotazione dalle 8 alle 22 nel Centro Vaccinale hub Urban Center di Siracusa; in tutte le altre sedi dalle 8 alle 20: ad Avola nella sede Lilt via Salvo D’Acquisto; a Lentini –nell'ambulatorio vaccinazione Semp di piazza Aldo Moro; a Noto nel presidio ospedaliero Trigona; ad Augusta all'istituto scolastico Costa via G. Di Vittorio; a Palazzolo nella sede della Protezione civile di via Campailla dalle e a Sortino nell'ambulatorio vaccinazione Semp via Libertà.