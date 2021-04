Siracusa, Forum delle famiglie: si riapra il Parco della Neapolis

Riaprire al più presto i luoghi della cultura, in particolar modo quelli che si trovano all'aria aperta, come il parco della Neapolis.

A sollecitarlo è Salvo Sorbello, presidente Provinciale del Forum delle Associazioni Familiari di Siracusa : "Penso sia un provvedimento utile e assai gradito alle famiglie siracusane quello che consentirebbe l'accesso al Parco, che comprende il Teatro Greco, l'anfiteatro, le latomie del Paradiso, l'ara di Ierone.

Si darebbe a tanti ragazzi (e non solo a loro), costretti a restare in casa dalla didattica a distanza e da restrizioni varie- prosegue - la possibilità di poter godere, all'aria aperta, di un patrimonio culturale e ambientale di immenso valore. A mio avviso, anzi, almeno una parte del parco dovrebbe essere sempre lasciato alla fruizione gratuita dei siracusani. Le visite - spiega ancora Sorbello - che potrebbero avere luogo esclusivamente previa prenotazione online, verrebbero scaglionate in fasce orarie, sarebbe previsto l’obbligo di indossare la mascherina durante l’intero periodo di permanenza nel sito, il controllo della temperatura corporea, il mantenimento della distanza individuale, evitando ogni forma di assembramento. Ovviamente andrebbero praticati dei prezzi di ingresso estremamente popolari ed accessibili a tutti, proprio perché si tratta comunque di beni di proprietà dei siracusani. Anche le guide penso - conclude - sarebbero ben disposte a praticare tariffe promozionali".