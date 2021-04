Siracusa, "Belvedere in fiore": concorso su addobbi floreali

Profumi e colori floreali abbelliranno il quartiere Belvedere di Siracusa nell'ultima settimana di aprile grazie al progetto di promozione territoriale “Belvedere in Fiore” ideato dal Prof. Mario Li Noce e sostenuto da Confcommercio Siracusa e dal gruppo Federfiori, l'Associazione Culturale Nuovi Orizzonti ed il centro italiano femminile.

Tutti coloro che intendono partecipare al progetto sono chiamati ad abbellire con piante e/o fiori la propria finestra o il proprio balcone o la vetrina-ingresso del proprio negozio.

Gli iscritti riceveranno il cartello simbolo dell'iniziativa da inserire nella creazione floreale in modo da renderla riconoscibile per la votazione che verrà effettuata dal comitato organizzativo, composto dal Prof. Li Noce, ideatore, Tanina Motta, vicepresidente della giuria, Anna Elisa Forte, Presidente Nuovi Orizzonti, Peppe Magnano, fotografo, Oreste Annino, vice presidente Federfiori Siracusa e Angelo Di Tommaso, giornalista. Per la valutazione verranno prese in considerazione l'originalità della composizione e l'armonia dell'allestimento. Tutte le creazioni verranno pubblicate sulla pagina facebook Bedduviririsi per ricevere la votazione social e la fotografia che riceverà il maggior numero di like sarà premiata insieme ai tre prescelti dalla Giuria.

Gli addobbi saranno in gara dal 25 al 30 di aprile per essere poi premiati sabato 1 maggio a Belvedere nella Piazza dei Caduti alle 10:30.