Siracusa, l'associazione Carabinieri in servizio di volontariato all'hub vaccinale e all'Umberto I

Anche l’Associazione nazionale Carabinieri Sezione Filippo Cosentino M.A.V.M. offre la propria collaborazione volontaria e gratuita a favore dell’Asp di Siracusa, con riferimento alle attività di accoglienza degli utenti del Centro Hub vaccinale di Siracusa e dell’ospedale Umberto I.

Questa mattina è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Presidenza dell’associazione e la direzione generale dell’Asp rappresentati dal direttore sanitario dell’Asp di Siracusa Salvatore Madonia e il presidente il brigadiere capo Valentino De Ieso, il coordinatore provinciale maresciallo Emanuele Di Mari ed una rappresentanza dei consiglieri di sezione il maresciallo Giuseppe Galo e il carabiniere Aldo Longo e le benemerite Angela Leo e Valeria Salerno. Presenti il direttore Affari Generali Lavinia Lo Curzio e il coordinatore provinciale della Rete Civica della Salute Andrea Romano.

L’Associazione Carabinieri mette a disposizione circa trenta volontari che, a turno, in base alla disponibilità, saranno presenti in orario diurno. Non hanno poteri sanzionatori e non possono intervenire con azioni impositive o repressive ma si limitano alla semplice segnalazione alle forze dell’ordine delle situazioni rilevate, oltre a svolgere funzioni di informazione e rassicurazione a favore dell’utenza.