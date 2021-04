Siracusa, blitz a Santa Panagia: trovate armi clandestine, droga e denaro: un arresto

E' accusato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine: ieri mattina Davide Pincio, 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, supportati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi e della Stazione di Siracusa Principale.

In una cantina in uso all'uomo i militari dell'Arma hanno rinvenuto con l'aiuto dei cani Ivan e Atho, 2 pistole con matricola abrasa, oltre 70 proiettili, oltre 450 grammidi cocaina, 1,1 chili di hashish, 270 grammi di marijuana, 5 bilancini di precisione, materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e 3.500 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Un 27enne è stato denunciato poiché trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento della droga.

Pincio è stato ristretto nalla casa circondariale di Ragusa.