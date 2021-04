Vaccini AstraZeneca, a Siracusa in consegna 1.100 dosi

Proseguono intanto le consegne dei vaccini anti-Covid in Sicilia da parte del corriere espresso Sda di Poste Italiane.

L’ultima fornitura di 14mila dosi Astrazeneca è in consegna in queste ore. Alla farmacia ospedaliera di Siracusa ne andranno 1.100.

Queste le altre dosi in distribuzione: Giarre (2.900), Palermo (3.300), Messina (800), Milazzo (1.700), Enna (400), Erice Casa Santa (1.100), Ragusa (900), Agrigento (1.100), e Caltanissetta (700).