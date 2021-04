Augusta, atti persecutori e lesioni alla compagna: arrestato 47enne

Manette ai polsi per un 47enne di Augusta accusato aver perpetrato gravi atti persecutori e lesioni personali nei confronti della donna con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale.

L’uomo, per motivi di gelosia, durante la relazione che si è svolta da aprile del 2020 al gennaio scorso, avrebbe minacciato pesantemente e continuamente la compagna anche di morte, colpendola con calci e pugni e causandole lesioni tra le quali una frattura ad un piede.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.