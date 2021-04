Covid, incremento contagi: chiesta la zona rossa per Lentini e Carlentini

A breve saranno istituite due nuove zone rosse in provincia di Siracusa: sono i Comuni di Lentini e Carlentini.

La richiesta da parte del responsabile del Coordinamento Covid dell'Asp di Siracsua, Ugo Mazzilli, è già stata inviata ai sindaci dei due Comuni che adesso provvederanno ad inoltrare la richiesta al presidente della Regione Musumeci.

Nella richiesta vine anche chiesta la didattica a distanza per tutti gli studenti in deroga a quanto prevede invece il decreto legge in vigore.

Stessa deroga chiesta anche per i Comuni di Rosolini e Solarino, dove la zona rossa è stata prorogata.

Determinante nella richiesta del provvedimento la presenza di diversi cluster nelle scuole con casi sospetti di variante inglese.