Vaccini, in arrivo in Italia altre 7 milioni di dosi Pfizer

La campagna vaccinale anti-Covid in Italia e in Europa potrà continuare come previsto grazie alla fornitura aggiuntiva di Pfizer-Biontech, che si conferma il vaccino-pilastro con quasi il 60% del totale e che per l'Italia invierà 7 milioni di dosi in più entro fine giugno, permettendo di completare l'immunizzazione totale o parziale di anziani e categorie più fragili.

"Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi - dice soddisfato il commissario Figliuolo - che mi ha comunicato l'arrivo per Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi Pfizer in più. Per l'Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno".