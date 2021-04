Operazione al carcere di Augusta, De Pasquale (Sippe): “Polizia Penitenziaria istituzione sana”

"Mi complimento con le forze dell'Ordine e con il comando del Nucleo Investigativo Centrale della polizia penitenziaria per l'operazione di ieri nel carcere di Augusta che ha portato all’arresto anche del poliziotto penitenziario infedele”. A dichiararlo è Alessandro De Pasquale, presidente nazionale del Sippe (Sindacato Polizia Penitenziaria).

“È inutile nascondere l'amarezza che questo arresto ha determinato tra i poliziotti penitenziari di Augusta, tuttavia è opportuno affermare che il Corpo di polizia penitenziaria e il carcere di Augusta sono comunque un'istituzione sana, tanto che l’arresto del poliziotto penitenziario è un risultato di un'attività investigativa a cui hanno partecipato gli stessi poliziotti penitenziari del Nic. Nel carcere di Augusta - conclude De Pasquale - ci sono molti professionisti, tra personale civile e di polizia, che operano con sacrificio, spirito di servizio e senso del dovere ed i poliziotti penitenziari sono sempre in prima linea per eliminare eventuali mele marce".