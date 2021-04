La siracusana Giulia Greco alla finale nazionale delle Olimpiadi di Italiano

Giulia Greco, studentessa della classe 5A del liceo scientifico tradizionale dell’Istituto Einaudi, rappresenterà, come unica finalista senior, la Sicilia alla finale nazionale delle Olimpiadi di Italiano che si svolgeranno online l’11 maggio.

“Un successo che inorgoglisce tutti noi - commenta la dirigente scolastica, Teresella Celesti - frutto del lavoro che i nostri docenti e i nostri studenti svolgono nelle classi dell‘intera scuola".

"Dopo aver superato le selezioni di Istituto, curate anche dalla prof.ssa Giovanna Megna, Giulia ha partecipato alle semifinali a cui concorrevano i tre primi classificati di ogni istituto siciliano”, racconta la prof.ssa Maria Rita Bisicchia che ha seguito il percorso scolastico della studentessa. “Nella semifinale la nostra Giulia è risultata prima in assoluto in Sicilia per la categoria senior”.

Per raggiungere questo obiettivo Giulia ha dovuto superare le prove di grammatica, lessico e sintassi, preparate dagli organizzatori delle Olimpiadi Nazionali di Italiano. “Sto sorridendo da quando l’ho saputo - confida Giulia - sono felice, un sogno che si avvera”.