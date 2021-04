Masters 1000 di Monte Carlo, sconfitta per Salvatore Caruso con Andrey Rublev

Sconfitta al secondo turno del Masters 1000 di Monte Carlo per il tennista avolese, Salvatore Caruso.

Al termine del match perso in due set (6-3/6-2) contro il russo Andrey Rublev, Caruso ha analizzato la sua prestazione:“Conoscevo molto bene il mio avversario e sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Il break subìto nel primo game ha complicato le cose e ha dato modo a lui di giocare con un po' più di scioltezza mettendo la mia strada in salita. Devo dire che, analizzando la partita al microscopio, ho giocato male i momenti cruciali di ogni singolo game soprattutto in quelli del primo set. Secondo me, questo aspetto ha influito sul mio gioco e ha permesso a lui di sciogliere ancora di più il braccio. Accantonata l'amarezza della sconfitta, è stata comunque una grande esperienza. Adesso però dovrò essere bravo ad esaminare ogni singolo punto giocato di questa partita dove ho avuto la possibilità di confrontarmi con uno dei primi dieci giocatori al mondo e cercare di capire, insieme al mio allenatore, su cosa possa lavorare e migliorare nel tentativo di avvicinarmi il più possibile a questo tipo di avversari".