Siracusa, vertenza Bng: salta l'incontro con Eni: in programma nuove proteste

Nuova puntata nella difficile vertenza Bng.

Ieri è saltato il tavolo che i sindacati (Fillea Cgil-Filca Cisl e Feneal Uil) avevano con Eni Versalis perché la committente non si è presentata.

Inevitabile la ripresa delle proteste da parte di lavoratori e organizzazioni sindacali di categoria, che questa mattina tornano in piazza, davanti la Prefettura, per esprimere tutto il proprio dissenso e per comunicare nuove forti iniziative che saranno messe in campo già a partire da domani.

Venerdì scorso l'azione di volantinaggio di lavoratori e sindacati in viale Scala Greca dopo diversi giorni di blocco delle portinerie dello stabilimento Versalis in zona industriale.