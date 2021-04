Morte sottufficiale ad Augusta, arrivati in Olanda i campioni di AstraZeneca

Sono stati tutti consegnati all'Istituto nazionale per la salute pubblica e l’ambiente, che ha sede in Olanda, i campioni di vaccini AstraZeneca nell'ambito dell'inchiesta della procura di Siracusa sulla morte del sottufficiale della Marina militare, Stefano Paternò.

Nel laboratorio europeo ufficiale saranno eseguite le analisi per stabilire le caratteristiche chimico-fisiche del lotto ABV2856, sottoposto a sequestro su tutto il territorio nazionale anche in comparazione con altri scelti a campione su tutto il territorio nazionale.

Il trasporto, mediante l’impiego di un velivolo Piaggio P180 del Raggruppamento Aeromobili carabinieri di Pratica di Mare e l’utilizzo di speciali contenitori isotermici che hanno garantito il mantenimento della catena del freddo, è stato seguito dal pubblico ministero Gaetano Bono assieme ai militari del Nas di Catania.

Le attività tecnico-scientifiche saranno condotte anche dall’Istituto superiore di sanità di Roma.