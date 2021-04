Riapertura teatri, chiesta deroga sulla capienza per il Teatro Greco di Siracusa: Ficara "Limite attuale troppo esiguo"

Deroghe ad hoc per la capienza massima dei grandi teatri all'aperto, come il Teatro Greco di Siracusa.

La richiesta arriva dal parlamentare siracusano, Paolo Ficara che ha rivolto una interrogazione al ministro Franceschini, durante il Question time alla Camera.

"Il limite fissato, ad oggi, in tema di riaperture - sostiene Ficara - appare eccessivamente esiguo. Il teatro Greco di Siracusa – ha sottolineato - - ha una capienza superiore ai 5 mila posti a sedere e ogni anno ospita il ciclo di spettacoli classici da parte dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico che offre un contributo notevole all’economa della città. Pertanto per Siracusa, come per altri teatri come l’Arena di Verona servono delle deroghe ad hoc in base alla capienza, sempre nel rispetto delle distanze e in piena sicurezza, per provare a salvare la stagione 2021, consentendo a questi teatri di organizzare spettacoli sostenibili dal punto di vista economico e, al contempo, di contribuire alla ripresa dei flussi turistici e dell'economia dei territori”.

Il ministro pare aprire a questa possibilità: "Ho chiesto al Cts è di passare al 50% della capienza fino a 500 persone al chiuso e 1.000 all'aperto, con possibili deroghe da parte delle Regioni al limite di 1.000 spettatori all'aperto per luoghi particolari.

“Auspico che, al momento opportuno - conclude il deputato siracusano - anche la Regione faccia la sua parte”.