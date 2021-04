Sp 26 Pachino-Rosolini, progetto esecutivo trasmesso al Libero Consorzio

il Genio civile ha trasmesso il progetto esecutivo e funzionale dell’intervento di messa in sicurezza della Sp 26 Pachino-Rosolini al Libero consorzio di Siracusa che adesso, con delibera commissariale, ratificherà il carteggio con la sua approvazione in via amministrativa. Quindi si potrà procedere al finanziamento da parte dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e all’avvio dei lavori”.

A darne notizia è la deputata regionale di Fdi, Rossana Cannata: "Sarà riqualificato il piano stradale - spiega la parlamentare - e sarà realizzata una rotatoria all'intersezione con la Sp 56 Bimmisca-Agliastro per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro".