Open day con AstraZeneca senza prenotazione anche nel Siracusano. Ecco dove e in quali orari

L’Asp di Siracusa partecipa agli open day promossi per questo fine settimana dall’assessorato regionale della Salute su input del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca.

Venerdì, sabato e domenica tutti i cittadini a partire da sessant’anni di età nel target Astrazeneca potranno vaccinarsi senza prenotazione dalle 9 alle 22 nel Centro Vaccinale hub Urban Center di Siracusa; ad Avola nella sede Lilt via Salvo D’Acquisto dalle 8 alle 20; a Lentini – Ambulatorio vaccinazione Semp piazza Aldo Moro dalle 8 alle 20; a Noto – Presidio ospedaliero Trigona venerdì dalle 14 alle 20, sabato e domenica dalle 8 alle 20; ad Augusta - Istituto scolastico Costa via G. Di Vittorio dalle 8 alle 20; a Palazzolo – sede Protezione civile via Campailla dalle 8 alle 20 e a Sortino – ambulatorio vaccinazione Semp via Libertà dalle 14 alle 20.